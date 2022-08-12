Тайбэй, 12 августа 2022, 10:01 — REGNUM Власти Литвы поддерживают заявление стран G7 о ситуации в Тайваньском проливе, заявила 12 августа заместитель министра транспорта и коммуникаций этой страны Агне Вайчюкявичюте.
Она также назвала Тайбэй «очень близким другом» и «надежным партнером» Вильнюса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь осудил визит литовского чиновника на Тайвань, предупредив, что Китай примет решительные контрмеры.
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