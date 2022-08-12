Москва, , 13:19 — REGNUM Склад горючего и шесть складов боеприпасов для украинских войск уничтожены за минувшие сутки в результате действий ВС России. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, распространённой 12 августа.

Уничтожение складов с боеприпасами и военной техникой ВСУ © Министерство обороны России

Уточняется, что в районе города Курахово в ДНР уничтожен склад горючего для украинской военной техники.

Склады боеприпасов уничтожены у села Великое Артаково в Николаевской области, села Залиман в Харьковской области, а также у населённых пунктов Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка в ДНР.

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