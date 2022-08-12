Москва, 12 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Пять пунктов управления украинских войск поражены за минувшие сутки в результате действий российских войск в рамках спецоперации. Об этом говорится в сводке Минобороны России, распространённой 12 августа.

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В числе поражённых целей — пункты управления 4-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Залиман в Харьковской области и 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки в ДНР.

Поражены живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157 районах.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, добавили в ведомстве.

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