Артемовск, Украина, 12 августа 2022, 13:04 — REGNUM Штурмовым отрядам союзных войск удалось закрепиться в северо-восточной части Артёмовска (ДНР), сообщил 12 августа военкор Евгений Поддубный.
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Бои идут в черте города.
Продолжается наступление и на позиции противника и в Соледаре, добавил военкор: отдельные отряды ВСУ оказывают очаговое сопротивление, укрываясь в многокилометровых соляных шахтах.