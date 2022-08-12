Кабул, , 12:48 — REGNUM Метеорологическое управление Афганистана в очередной раз опубликовало уведомление о том, что в 20 провинциях страны возможны проливные дожди, грозы и наводнения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ливень vivali

В провинциях Бадахшан, Бамиан, Вардак, Газни, Дайкунди, Забуль, Кабул, Кандагар, Каписа, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия, Панджшер, Парван, и Хост ожидаются сильные дожди и наводнения. Прогнозируется, что количество осадков в этих провинциях составит от 10 до 40 мм.

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В то же время, в провинциях Балх, Герат, Гильменд, Кандагар, Нимроз и Фарах возможен сильный ветер, порывы которого в разных местах будут достигать от 20 до 75 километров в час.

Напомним, недавние наводнения привели к гибели людей и огромным материальным потерям в ряде провинций Афганистана.