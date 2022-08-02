Кабул, , 15:12 — REGNUM В афганской провинции Пактия наводнение унесло жизни трёх человек, в том числе женщины и ребёнка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Последствия наводнения в Рузе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно источникам, селевой поток смыл автомобиль, находившиеся в нём три человека погибли.

Источники добавляют, что в сильное наводнение в районе Рабат города Гардез, административного центра провинции Пактия, нанесло большой материальный ущерб.

Также в результате дождей и наводнений в провинции Логар уничтожено более 60 тысяч джерибов (один джериб равен 0,2 га) сельскохозяйственных угодий, 200 жилых домов и десятки фруктовых садов.

В результате этих наводнений в Логаре погибли пять человек, ещё 13 пострадали, уничтожено около 3100 голов скота.