Вашингтон, 12 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Ученые всё чаще заявляют, что Арктика нагревается быстрее, чем остальные континенты. Однако новое исследование, опубликованное в Nature Communications Earth & Environment, показало, что это явление проходит в четыре раза быстрее. В некоторых районах Северного Ледовитого океана скорость потепления даже в семь раз выше. Об этом сообщает CBS News.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

«Мы изучали потепление в Арктике. С 1979 года она нагревается почти в четыре раза быстрее, чем остальные места, и это не приведёт ни к чему хорошему», — отметил Антти Липпонен, исследователь климата из Финского метеорологического института.

По словам ведущего автора исследованияМики Рантанена, исследовательская группа рассчитала тенденции между 1979 годом, когда стали доступны спутниковые данные, и 2021 годом. Они обнаружили, что Арктика прогревается в 3,7—4,1 раза быстрее, чем остальная часть Земли, в зависимости от используемого набора данных. Ученые считают, что изменение уровня загрязнения воздуха в Европе также сыграло свою роль.

Факторы, которые вызывают более интенсивное потепление в регионе, давно известны. Морской лед, который помогает отражать солнечные лучи, сокращается, что приводит к тому, что открытый океан поглощает больше радиации. Поглощенная радиация затем тает больше льда и задерживает больше тепла, создавая разрушительную петлю. Усиленный темп потепления наиболее силен в океане и, как правило, выше осенью и зимой, когда морской лед расширяется и тепло возвращается обратно в атмосферу.

«Районы в Баренцевом море вблизи Новой Земли прогрелись в семь раз быстрее, чем в среднем по миру», — подчеркнул мика Рантанен.

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Отдельное исследование, опубликованное в июне этого года, показало, что в Баренцевом море наблюдалось «исключительное потепление» почти до 37 градусов по Фаренгейту (2.8 градусов по Цельсию — прим. ИА REGNUM) в течение последних 20−40 лет, что проходит параллельно с потерей морского льда.

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Рантанен и команда отмечают, что во многих других исследованиях использовались «более старые, устаревшие» оценки, а не недавние наблюдения, поэтому ранние исследования оказались неточны. Кроме того, исследователи обнаружили проблему с моделями прогнозирования.

Как сообщалоИА REGNUM, российские учёные провели исследования по циркуляции вод в желобе Святой Анны, через которое проходит значительная часть теплых вод из Северной Атлантики в Арктику. Они обнаружили новые течения, которые напрямую влияют на таяние льдов летом и замедление их образования зимой.

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