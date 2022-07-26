Москва, , 16:45 — REGNUM Российские учёные провели исследования по циркуляции вод в желобе Святой Анны, через которое проходит значительная часть теплых вод из Северной Атлантики в Арктику. Они обнаружили новые течения, которые напрямую влияют на таяние льдов летом и замедление их образования зимой. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

Айсберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторам статьи удалось обнаружить неизвестное ранее теплое поверхностное течение от северной оконечности Новой Земли на север вдоль восточного склона желоба. Течение приводит к более раннему таянию льдов и более позднему ледообразованию в районе.

«Ученые впервые провели подробную гидрологическую съемку по всей площади желоба в ходе рейсов научно-исследовательских судов «Академик Иоффе» и «Академик Мстислав Келдыш» в августе и октябре прошлого года. С помощью специального оборудования были проведены высокоточные измерения температуры и солености морских вод, а также проанализированы многолетние спутниковые данные. Все это позволило авторам получить новые результаты, принципиально важные для понимания циркуляции и теплообмена водных масс в желобе», — говорится в сообщении.

В работе принимали участие сотрудники Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Московского физико-технического института, Морского гидрофизического института РАН, Российского государственного гидрометеорологического университета и Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным российских учёных, темпы потепления на территории России примерно в 2,5 раза превосходят среднеглобальные, а на территории российской Арктики — в 3,7 раза. За последние 30 лет значительно увеличилась скорость роста температуры во всех арктических регионах России.

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