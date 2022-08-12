Москва, 12 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Украина заинтересована в провоцировании техногенных, экологических и гуманитарных катастроф, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Косачёв

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«На самом деле украинским властям сейчас нужно только одно: любыми средствами провоцировать на территориях, не находящихся под их контролем катастрофы техногенного, экологического и гуманитарного характера», — отметил Косачёв.

Отсюда обстрелы жилых кварталов, размещение собственных боевых сил в гражданской среде, попытки подрывов на предприятиях с опасными производственными циклами и, наконец, атаки на Запорожскую АЭС, рассуждает сенатор.

При этом украинские власти уверены в том, что их покровители, в существенной степени контролирующие глобальное медиапространство, всегда смогут возложить ответственность за такие катастрофы на Россию, указал парламентарий.

«Украинские власти действуют в иллюзии вседозволенности и безнаказанности. Эту иллюзию породили западные покровители Украины — США в первую очередь, их союзники по НАТО — тоже не в последнюю», — констатировал Косачёв.

В этой связи они в равной степени с украинскими властями несут перед человечеством в целом, и перед населением Украины и соседних стран, в частности, всю полноту ответственности за то, чтобы никаких катастроф такого рода не произошло, подчеркнул он.

«И будут нести всю ответственность, если они все-таки, не дай Бог, произойдут», — резюмировал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Европарламенту следует прервать каникулы, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.