Москва, , 08:52 — REGNUM Прототип эргономичного общевойскового универсального экзоскелетного комплекса, каркас который покрывает все тело военного, будет представлен в 2022 году. Об этом сегодня, 12 августа, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, передают РИА Новости.

Экзоскелет с пневмоприводами Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, универсальный экзоскелет значительно повышает эффективность бойца, снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия. Он более удобен и эргономичен, в случае необходимости проще выполнить «экстренный сброс».

«Конструкции экзоскелета лёгкие и прочные модули из композитных материалов. Из них складывается каркас экзоскелета — торс, таз, ноги, ступни, руки, шея. Эти модули можно интегрировать объединить в одну цельную систем», — пояснил Артяков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России оздан первый опытный образец боевого экзоскелета, который в будущем сможет использоваться для экипировки солдат.

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