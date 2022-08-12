Москва, 12 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Сегодня, 12 августа, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов со 110-летием со дня образования Военно-воздушных сил (ВВС) и пожелал веры в своё дело и новых успехов в службе на благо России.

Фотограф игры «Заря» Данила Целяев Вертолет ВВС России

Шойгу подчеркнул, что ВВС России успешно осваивают новое вооружение и технику, эффективно решают специальные задачи на Украине и в Сирии, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Страна по праву гордится подвигами летчиков и преклоняется перед их храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость Родины», — отметил глава Минобороны.

ИА REGNUM ранее сообщало, с начала спецоперации Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили 93 самолета на земле и в воздухе.

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