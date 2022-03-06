Москва, , 10:22 — REGNUM С начала спецоперации Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили 93 самолета на земле и в воздухе. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, «уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе.

ВС России вечером 5 марта массированным ударом поразили 61 объект военной инфраструктуры украинских войск.

Ракетными войсками на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

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