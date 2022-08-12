Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам дня 11 августа баррель нефти марки Brent подорожал на 2,30%, до $99,25, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Gazprom-neft.ru

Рост котировок продолжился с уровня $96,62. Максимум дня зафиксирован на отметке $100,14.

Повышению цен на нефть способствовал отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором агентство повысило прогнозы спроса на нефть в 2022 и 2023 гг.

МЭА повысило спрос на нефть в 2022 году на 380 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 99,7 млн б/с. Таким образом, ожидается повышение спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно 2021 года.

Рост нефтяных котировок сдерживался укреплением доллара после падения на данных по инфляции в США за июль, которые вышли 10 выгуста.

Сегодня, 12 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $99,10 за баррель. Покупателям удалось поднять цену до $100.

По техническому анализу покупателям вновь открылась дорога к уровню $104,50. Повышение ожидается с открытия европейской сессии.

Если покупатели не смогут продвинуться выше $100,50 на европейской сессии, то к закрытию дня можно ждать коррекцию до $97,75.

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