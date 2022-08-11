Москва, 11 августа 2022, 16:00 — REGNUM Сегодня, 11 августа, по состоянию на 15:30 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,16%, поднимаясь до $98,53 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Нефтепровод
Нефтепровод
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«Спрос на нефть поддержало повышение прогноза по спросу от Международного энергетического агентства.
Ожидается, что на фоне удорожания газа и прекращения закупок угля из России в Европе недостаток энергии будет возмещаться за счет увеличения закупок нефти.
Тем не менее уровень $100 за баррель пока выступает сопротивлением, которое котировкам сложно преодолеть.
На нефть так же давит ожидание дальнейшего увеличение учетных ставок Евроцентробанком и ФРС США, а также опасения усиления рецессии в развитых странах», — пояснил эксперт.

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