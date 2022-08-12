Москва, 12 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Курс рубля 11 августа остался торговаться в диапазоне 59–61 за доллар на фоне отсутствия значимых событий, способных привести к резким ценовым колебаниям, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

По итогам дня рубль завершил торги в небольшом плюсе к евро, фунту и юаню. Пара доллар/рубль повысилась на 0,01%, до 60,67 руб. Пара евро/рубль — на 0,22%, до 62,61 руб., фунт/рубль — на 1,19%, до 73,50 руб., юань/рубль — на 0,70%, до 9,02 руб.

Рубль получает поддержку от профицита торгового баланса и высоких цен на нефть. В центре внимания участников рынка по-прежнему остаются новые параметры бюджетного правила, а также налоговый период, который стартует со следующей недели.

Сегодня, 12 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $99,10 за баррель. Индекс доллара корректируется после падения на июльских данных по инфляции.

Учитывая, что сегодня последний торговый день, то перед выходными возможно небольшое укрепление доллара до 61,50 руб. Факторов для серьезного ослабления рубля нет.

Скорее всего, в ближайшее время боковое движение в ограниченном диапазоне 59–61 руб. с краткосрочными выходами за пределы диапазона продолжится.

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