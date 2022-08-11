Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 11 августа, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже отступает на скромные 0,07%, до 60,62 рубля. Евро теряет 0,46%, торгуясь по 62,46 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«Более активное снижение евро связано с его коррекцией к доллару на мировом рынке после недавнего укрепления.

Рубль пока не спешит укрепляться к основным валютам. Импорт постепенно восстанавливается, при этом доходы бюджета сокращаются из-за укрепившейся национальной валюты.

В то же время годовая инфляция опустилась уже до 15% из-за очередного дефляционного месяца, что порождает на рынке ожидания дальнейшего снижения учетной ставки ЦБ РФ.

В свете того, что США и Европа, напротив, ставки повышают, это будет оказывать давление на курс рубля к доллару и евро.

Тем не менее рубль, вероятно, ещё несколько укрепится в августе», — считает эксперт.

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