Луганск, , 20:57 — REGNUM Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил сегодня Луганскую Народную Республику, где провел переговоры с главой ЛНР Леонидом Пасечником, а также с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом Медведев сообщил сегодня, 11 августа, в социальных сетях.

«По поручению Президента РФ провёл совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса», — написал Медведев.

В этом совещании также приняли участие: генеральный прокурор России Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Обсуждались, в том числе, вопросы безопасности.