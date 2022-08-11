Москва, 11 августа, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В рамках плана боевой подготовки ВВС и ПВО Северного флота (СФ) началась командно-штабная тренировка под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Александра Отрощенко. Учения будут проходить в течение нескольких дней. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа авиации

Авиация и подразделения противовоздушной обороны Северного флота отработают действия в условиях Крайнего Севера и Арктики. Помимо этого будет произведена проверка способности командиров и штабов планировать применение авиации и войск ПВО. В учениях примут участие боевые корабли, самолёты Ил-38 и вертолёты Ка-27.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Ховд, расположенном на западе Монголии, прошла торжественная церемония закрытия совместных российско-монгольских военных учений «Селенга-2022».

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