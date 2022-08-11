Улан-Батор, , 10:25 — REGNUM На полигоне Ховд, расположенном на западе Монголии, прошла торжественная церемония закрытия совместных российско-монгольских военных учений «Селенга-2022». Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Монгольские солдаты

Ж. Энхбаяр, командующий Сухопутными войсками ВС Монголии бригадный генерал Ч. Цогтжаргал, заместитель начальника генерального штаба ВС Монголии полковник Т. Галбадрах, заместитель командующего армией ВВС и ПВО ВВО генерал-майор Владимир Куликов, руководитель учений от монгольской стороны полковник Д. Дугаррагчаа, от российской стороны — полковник Михаил Никитин». пресс-служба ВВО «В церемонии приняли участие государственный секретарь совета национальной безопасности Монголии, командующий Сухопутными войсками ВС Монголии бригадный генерал, заместитель начальника генерального штаба ВС Монголии полковник, заместитель командующего армией ВВС и ПВО ВВО генерал-майор, руководитель учений от монгольской стороны полковник, от российской стороны — полковник».

Энхбаяр в обращении к участникам манёвров и гостям подчеркнул важнейшее значение учений «Селенга» для обеспечения безопасности, повышения профессиональных навыков и обмена опытом. Отличившимся в ходе учений военнослужащим совместной группировки войск были вручены медали и ценные подарки. В знак завершения учений перед трибуной торжественным маршем прошли подразделения российского воинского контингента из состава ВВО и ВС Монголии.

Всего в манёврах на полигоне Ховд было задействовано около 1200 военнослужащих и 300 единиц боевой и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совместных российско-монгольских военных учений «Селенга-2022» армейская авиация Восточного военного округа (ВВО) отрабатывала новые тактические приёмы совместно с пилотами ВВС Монголии.

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