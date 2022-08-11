Улан-Батор, 11 августа 2022, 10:25 — REGNUM На полигоне Ховд, расположенном на западе Монголии, прошла торжественная церемония закрытия совместных российско-монгольских военных учений «Селенга-2022». Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Энхбаяр в обращении к участникам манёвров и гостям подчеркнул важнейшее значение учений «Селенга» для обеспечения безопасности, повышения профессиональных навыков и обмена опытом. Отличившимся в ходе учений военнослужащим совместной группировки войск были вручены медали и ценные подарки. В знак завершения учений перед трибуной торжественным маршем прошли подразделения российского воинского контингента из состава ВВО и ВС Монголии.
Всего в манёврах на полигоне Ховд было задействовано около 1200 военнослужащих и 300 единиц боевой и специальной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совместных российско-монгольских военных учений «Селенга-2022» армейская авиация Восточного военного округа (ВВО) отрабатывала новые тактические приёмы совместно с пилотами ВВС Монголии.
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