Пули-Алам, Афганистан, 11 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В афганских провинциях Логар и Пактия вспышка опасного кожного вирусного заболевания среди домашнего скота привела к гибели более чем 600 коров. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Ряд владельцев ферм в провинциях Логар и Пактия рассказал, что вспышка заболевания за 20 дней погубила от 600 до 650 коров дойных и мясных пород. Многие говорят, что животноводство — их единственный способ заработать на жизнь, но из-за падежа скота их положение катастрофически ухудшилось.

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Животноводы в Логаре и Пактии предупреждают, что если не будут приняты меры по предотвращению распространения этой болезни, произойдёт большая катастрофа. Они заявляют, что ещё не получили никаких лекарств или вакцин от министерства сельского хозяйства и животноводства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупреждала об угрозе распространения в Афганистане лихорадки денге и конго-крымской геморрагической лихорадки.