Гардез, Афганистан, , 15:24 — REGNUM В афганской провинции Пактика департамент общественного здравоохранения и муниципалитет города Шарана, административного центра провинции, приказали всем мясникам в центре и уездах воздерживаться от продажи говядины до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Говядина webandi

Согласно источникам, одновременно с изданием этого приказа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изъяли говядину в ряде мясных лавок, владельцы которых не знали о приказе.

Предположительно, такие меры были приняты из-за распространения кожного заболевания у коров. Отметим, что это заболевание, которое может передаваться от животного человеку, наиболее распространено в юго-восточной части страны.