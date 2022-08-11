Донецк, 11 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Киевская армия вновь обстреляла Донецк, усеяв Кировский район города запрещенными «минами-лепестками», сообщили в штабе обороны ДНР.

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Число подорвавшихся на «лепестках» мирных жителей республики составляет уже около 40 человек, напомнил военкор Евгений Поддубный.

«Укровермахт продолжает воевать со стариками и детьми — именно они чаще всего подрываются на «лепестках»», — отметил в свою очередь военкор Юрий Котенок.