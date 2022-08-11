Москва, 11 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Нефть, которая в моменте уходила ниже $94 за баррель, завершила торги 10 августа с повышением более чем на 1% в результате отскока на фоне общего подъёма в сегменте рисковых активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Transoil.by Нефтепровод «Дружба»

«Сегодня, 11 августа, нефть марки Brent торгуется без энтузиазма, консолидируясь непосредственно под отметкой $97 и теряя порядка 0,5% с начала дня.

Данные минэнерго США подтвердили прирост запасов сырой нефти на прошлой неделе — показатель увеличился почти на 5,5 млн баррелей при прогнозе падения на 1 млн баррелей. Впрочем, негатив был несколько сглажен сокращением запасов бензина на 4,98 млн баррелей.

Вечернее восстановление котировок было вызвано общим ралли на фоне более слабых, чем ожидалось данных по инфляции в США.

Не дотянувшие до прогнозов показатели роста потребительских цен повлекли ослабление волнений по поводу агрессивного ужесточения политики ФРС.

Сегодняшние торги могут оказаться не менее волатильными — трейдеры ждут выхода ежемесячного отчёта ОПЕК и обзора МЭА.

Оценки перспектив спроса и предложения в рамках предстоящих релизов зададут краткосрочный тон фьючерсам, которые при благоприятном стечении обстоятельств, включая сохранение интереса к риску, могут устремиться в направлении уровня $100», — полагает эксперт.

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