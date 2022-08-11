Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам дня 10 августа цена на Brent повысилась на 0,68%, до $97,02 за баррель. В первой половине дня цена снижалась до $93,60. Рост котировок возобновился после публикации данных по инфляции в США на фоне ослабления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Pixabay.com

Потребительские цены в США в июле выросли на 8,5% в годовом исчислении против 9,1% в июне. Прогноз был 8,7%.

Данные укрепляют надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика и Федрезерв откажется от агрессивного повышения ставок в сентябре и ноябре.

По данным минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей, до 432,01 млн баррелей (прогноз был — 1 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей (прогноз — 0,63 млн баррелей), до 220,316 млн баррелей.

Запасы дистиллятов выросли на 2,17 млн баррелей (прогноз был — 0,67 млн баррелей), до 111,49 млн баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до уровня 12,2 млн б/с. Данные оказались негативными, тем не менее слабость доллара помогла покупателям отыграть утренние потери.

Сегодня, 11 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $97,07. Покупателям нужно пройти уровень $99, чтобы на следующей недели повторно закрепиться выше $100.

Ослабление доллара и продолжение ралли на фондовом рынке будут сегодня поддерживающими факторами покупателей. Поскольку цена осталась ниже максимума $98,35 от 9 августа, сохраняются риски отката к $95-$95,50.

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