Москва, 11 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Рубль 10 августа растерял очки, завоеванные в ходе предыдущей сессии, снизившись в пределах 1% к доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Пара закрылась вблизи дневных максимумов, немногим ниже зоны 60,70 руб. Сегодня, 11 августа, котировки сохраняют легкий восходящий уклон в направлении уровня 61 руб., но движения по-прежнему носят крайне скованный характер.

Российская валюта зафиксировалась в диапазоне и пока не демонстрирует желания выходить из него, практически не реагируя на внешние раздражители.

Так, например, рубль остался равнодушным к падению доллара, который изрядно подешевел на Форексе из-за слабых данных по американской инфляции. Колебания нефти тоже не вызывают эмоций у впавшего в спячку «россиянина».

Сейчас вопрос в том, как долго еще продлится фаза консолидации, и в каком направлении пойдет курс после выхода из диапазона.

Базовый сценарий по-прежнему предполагает подъем доллара, особенно учитывая растущую вероятность дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ ввиду ускорения инфляции.

Техническая картина за последние дни не поменялась — в центре внимания остаются уровни 60 руб. и 61 руб.

Уверенный пробой в том или ином направлении задаст тон рублю на краткосрочную перспективу. На более широком горизонте доллар по-прежнему нацелен на отметку 70 рублей», — считает эксперт.

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