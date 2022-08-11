Москва, , 08:09 — REGNUM Рублевые пары 10 августа закрылись ростом. Больше всех потери составили против единой валюты из-за обвала доллара и укрепления евро на Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль

Пара доллар/рубль повысилась на 0,86%, до 60,66 руб., евро/рубль — на 1,80%, до 62,75 руб., фунт/рубль — на 0,67%, до 74,38 руб., юань/рубль – на 1,86%, до 9,09 руб.

Торги на локальном валютном рынке проходили спокойно. Повышенная волатильность наблюдалась после публикации инфляционного отчета в США за июль.

Потребительские цены в США в июле выросли на 8,5% в годовом исчислении против 9,1% в июне. Прогноз был 8,7%. Инфляция замедлилась.

Данные укрепляют надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика и Федрезерв откажется от агрессивного повышения ставок в сентябре и ноябре.

Пара доллар/рубль остается торговаться в боковом тренде в диапазоне 59–61 руб. Слабость доллара на Форекс продолжает оказывать поддержку рублю.

Учитывая, что цена на нефть марки Brent восстановилась до $97 за баррель, курс доллара сохранит движение в девятидневном диапазоне 59–61 руб.

К закрытию недели возможен тест 61,50 руб. Какого-либо значимого движения ожидать не стоит. На следующей неделе ослаблению российской валюты будет препятствовать налоговый период.

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