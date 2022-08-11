Анкара, 11 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Турецкая сторона не допустит сбоев в строительстве первой в стране атомной станции «Аккую». Об этом министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил 11 августа журналистам агентства Анадолу.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на церемонии запуска строительства АЭС «Аккую» в Турции

Он рассказал, что 9 августа стройку посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он посмотрел, как идёт проект, и дал соответствующие указания. О ходе строительства турецкий лидер обещал информировать президента России Владимира Путина.

«Мы не допустим сбоев в реализации этого мегапроекта», — подчеркнул Донмез.

В заявлении от 2 августа минэнерго Турции выразило надежду, что разногласия между строящей станцию компанией «Аккую нуклеар» и турецким генподрядчиком не отразятся на реализации проекта. «Аккую нуклеар», как сообщали турецкие СМИ, расторгла договор с генподрядчиком Titan 2-IC Ictas.

Как сообщало ИА REGNUM, первую в Турции АЭС «Аккую» строят по межправительственному соглашению от 2021 года между Анкарой и Москвой. Проект полностью финансирует Россия.

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