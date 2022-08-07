7 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:59 — REGNUM АЭС «Аккую» стала полностью российским предприятием

АЭС «Аккую» Akkuyu.com

Согласно статье Озана Гюндогду в издании Halk TV, руководство атомной электростанции «Аккую» изменило структуру партнерства по строительству электростанции. Как пишет обозреватель, это означает, что в сооружении совместного проекта России и Турции АЭС «Аккую» не будет участвовать ни одно турецкое предприятие. Строительство и эксплуатация «Аккую» теперь полностью в компетенции «Росатома». После завершения строительства эксплуатация будет осуществляться Akkuyu Nuclear A.Ş. в течение 20 лет. И хотя АЭС называется по-турецки, пишет обозреватель, компания полностью принадлежит «Росатому». После 20 лет эксплуатации АЭС акции будут переданы Турции, но даже после «Росатом» продолжит владеть не менее 51% акций, уточняет Гюндогду. Строительство должны были вести две строительные компании, одна из Турции, другая из России — Titan 2 из России и IC İçtaş из Турции. Эти две компании объединились под названием Titan 2-IC İçtaş Joint Venture Group и завершили первые три из четырех этапов строительства. Церемония закладки фундамента четвертого энергоблока АЭС «Аккую» состоялась 21 июля 2022 года. Однако 29 июля поступило неожиданное заявление от Akkuyu Nuclear A.Ş., принадлежащей «Росатому». В рамках проекта контракт с IC İçtaş был расторгнут в одностороннем порядке. IC İçtaş была исключена из проекта строительства АЭС.

Турецкая делегация отправляется в США за F-16

Согласно сообщению в газете Diken, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что 15 августа в США состоится новый раунд встречи по требованию Анкары на тему закупки американских истребителей F-16. После того как Турция приобрела российские С-400, она была исключена из программы создания истребителей пятого поколения F-35. А потом Турция столкнулась с новыми проблемами. Анкара направила Вашингтону в октябре 2021 года запрос на приобретение 40 новых истребителей F-16 и комплектующих для модернизации 80 старых самолетов этой модели. Однако до сих пор не получила положительного ответа. Турция ранее планировала постепенно заменить F-16 самолетами F-35 и использовать их в составе ударного флота военно-воздушных сил, а с началом производства отечественных «национальных боевых самолетов» использовать уже свои истребители.

Анталия возвращается к своим старым временам

В сообщении портала Haberrus говорится, что количество туристов, прибывающих в Анталию воздушным транспортом, за 7 месяцев 2022 года увеличилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 6 миллионов 688 тысяч 506 человек. В июле, самом активном периоде сезона, количество туристов, прибывших в город воздушным транспортом, достигло 2 млн 403 тысяч 992 человека. За 7 месяцев этого года больше всего туристов приехало из Германии — 1 миллион 363 тысячи 526 человек. Россия заняла второе место с 1 миллионом 275 тысячами 353 гостями, за ней следует Великобритания с 617 тысячами 440 посетителями.

Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали новое соглашение

Телеканала NTV Haber рассказал о подписании нового соглашения между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном. Анкара подписала Ташкентскую декларацию о расширении сотрудничества между Баку и Ташкентом, в котором определены основные приоритеты сотрудничества между тремя странами на ближайшую перспективу. А также об активном использовании возможностей железной дороги Баку — Тбилиси — Ахалкалаки — Карс, включая международные порты Турции и Азербайджана, а также международные транспортные коридоры «Север — Юг» и «Восток — Запад» с Каспийским переходом. Как отмечает NTV Haber, это соглашение повысит процветание тюркского мира и укрепит его отношения со странами региона и друг с другом. Договор был подписан на трехсторонней встрече министров иностранных дел, торговли и транспорта в Ташкенте. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял турецкую делегацию во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, которая прилетела в Ташкент для участия в первой встрече глав внешнеполитических ведомств. В ходе встречи стороны отметили, что приветствуют стабильное развитие всестороннего стратегического партнерства, узбекско-турецких отношений и углубление практического сотрудничества.

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта в Ташкенте Министерство иностранных дел Турции

В российских портах наблюдается рекордный рост поступающего через Турцию груза

Согласно сообщению газеты Dünya, зафиксирован рекордный рост поставок европейских грузов в российские порты через Турцию. Спрос на услуги логистического оператора «Деловые линии» по доставке грузов из Европы в российский порт Новороссийск через Турцию вырос за последние несколько месяцев на треть. В связи с повышенным спросом компания открыла собственную линию сборных контейнеров для доставки грузов из Европы в Россию через Турцию. В заявлении компании говорится, что они изменили логистические схемы, адаптировавшись к новым условиям, и создали морской маршрут для контейнерных перевозок. Заявлено, что схема используется для товаров из Юго-Восточной Азии, Индии, стран Европейского союза, а также Северной Африки и Америки. Утверждая, что срок доставки сборных грузов из Турции в Новороссийск составляет четыре дня, компания обращает внимание на то, что морские перевозки в два раза быстрее и на 25% дешевле наземных.

Эрдоган в Сочи

Как сообщает газета Evrensel, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Сочи с однодневным рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. В повестке двух лидеров было: украинский кризис, соглашение о поставках зерна, военная операция, которую Анкара планирует провести на севере Сирии, сотрудничество в оборонной промышленности и энергетике, АЭС «Аккую», двусторонние торгово-экономические отношения, региональные проблемы, в особенности вопрос Нагорного-Карабаха. Как пишет издание, Эрдоган пытался добиться от России «зеленого света» для новой операции в Сирии. После встреч двух лидеров и делегаций не было сделано никаких заявлений для прессы. «Турецкий поток» стал одним из важных трубопроводов, по которым мы можем транспортировать российский газ в Европу. Он продолжает полноценно работать. Он доставляет природный газ не только в Турцию, но и в Европу. Потребители в Европе должны быть благодарны Турции. Есть много стратегических проектов, которые мы реализовали вместе с Турцией. Я благодарю вас за то, что вы начали отгрузку зерна», — сказал Путин перед двусторонними переговорами. Эрдоган в свою очередь выразил надежду на новую страницу двусторонних отношений России и Турции. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление лидеров, в котором Путин и Эрдоган подчеркнули ключевое значение доверительных отношений стран для достижения региональной и международной стабильности. В поездке Эрдогана сопровождали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулюси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава разведки Хакан Фидан, официальный представитель президента Ибрагим Калын, руководитель управления по коммуникациям Фахреттин Алтун, а также глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи tccb. gov. tr

Джихадисты в Афганистане: цель — Турция

Как передает издание Oda TV, четверо боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были захвачены в ходе операции, проведенной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившими власть в Афганистане в 2021 году, против ячеек джихадистов в стране. Мохаммад Аюб под кодовым именем Ханзала, руководивший провинцией «Хорасан ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был среди захваченных. Разведывательные подразделения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о поимке Мохаммеда Аюба и поделились видеозаписью его допроса. «Я отвечал за переправку членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турцию», — заявил он, также признавшись, что эти боевики были завербованы в провинции Нимруз на афганско-иранской границе и оттуда переброшены в Иран, а далее они попали в Турцию, где находилась их окончательная точка дислокации. «Я отвечал за отправку боевиков в Иран через пограничные ворота Нимруз, а затем в Турцию. Я находил им место для ночлега, еду, воду и оружие», — сказал террорист. Между тем МВД Турции на этой неделе сообщило о депортации более 14 тысяч афганских беженцев.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Российский круизный лайнер встал на якорь в турецком порту Трабзона впервые за последние пять лет. 190-метровый лайнер «Астория Гранде» с 327 российскими туристами и 403 членами экипажа был встречен выступлением фольклорных коллективов и цветами в турецкой гавани.

Группа исследования инфляции (ENAG) обнародовала данные по инфляции. Согласно ее подсчетам, годовая инфляция в Турции составила 176,04%.

Пожар вспыхнул в доме престарелых греческой больницы Балыклы в стамбульском районе Зейтинбурну. После пожара, причинившего большой ущерб, константинопольский патриарх Варфоломей посетил дом престарелых греческой больницы Балыклы.

Согласно утверждению обозревателя новостного издания Т24 Толги Шардана, в июне и июле в Турции было уволено 8 тысяч сотрудников полиции. Однако МВД, опасаясь реакции, предпочло рассылать решения об увольнениях отдельно в подразделения, где работал личный состав, вместо того чтобы составить коллективный список.