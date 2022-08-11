Москва, 11 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Вакуумный выключатель для сталеплавильных печей был создан в рамках импортозамещения холдингом «Росэлектроника» (входит в состав государственной корпорации «Ростех»). Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Ростеха.

Deutsche Fotothek Выплавка стали

Уточняется, что пятиразрывный вакуумный выключатель был разработан НПП «Контакт» холдинга «Росэлектроника» по заказу Оскольского электрометаллургического комбината и предназначается для управления электронагревом сталеплавильных печей.

Также указывается, что новинка рассчитана на 40 тыс. циклов включений-отключений и призвана заменить используемые в данный момент подобные установки американской марки JOSLYN.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уникальный комплекс 3D-печати оснастки для конструкций российской аэрокосмической отрасли создан учеными Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ).