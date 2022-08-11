Казань, 11 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Уникальный комплекс 3D-печати оснастки для конструкций российской аэрокосмической отрасли создан учеными Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ). Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Принтер для 3D-печати

Уточняется, что в данный момент оснастку для таких конструкций изготавливают с применением дорогостоящего силикона и длительного техпроцесса, применяя традиционную технологию фрезерной обработки, что приводит к существенному перерасходу материала и необходимости применения дорогостоящего оборудования.

Также указывается, что учеными для решения этой проблемы был создан комплекс 3D-печати оснастки термопластичным материалом, который наполнен армирующими волокнами с последующей механической обработкой поверхности и оснащен двумя шестиосевыми роботами-манипуляторами.

При этом отмечается, что новинка позволяет изготавливать крупногабаритные оснастки любой конфигурации в автоматизированном режиме с повышенной скоростью и более эффективны использованием материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первые опытные образцы двигателя АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт могут появится в конце 2023 — начале 2024 года на ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в Башкирии.