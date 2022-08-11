Москва, 11 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России намерено расширить взаимодействие с Генеральной прокуратурой в рамках системы «Антифишинг» для блокировки мошеннических сайтов. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники 11 августа сообщает газета «Коммерсантъ».

TheDigitalWay Блокировка

Ранее по теме: В России запускается система мониторинга фишинговых сайтов

Уточняется, что это необходимо для вынесения решения до суда и оперативной блокировки.

На сегодня запущенная в июне Минцифры информационная система «Антифишинг» позволяет эффективно и быстро обнаружить ресурсы, маскирующиеся под сайты государственных органов, компаний, маркетплейсов и соцсетей. Однако с момента обнаружения до блокировки по итогу решения суда может пройти не один месяц, а до этого ресурс будет представлять угрозу, пояснил собеседник издания, близкий к развитию проекта.

При этом, согласно текущей версии федерального проекта «Информационная безопасность», который курирует Минцифры, к 2024 году время реагирования по блокировке фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов госорганов, не должно превышать восьми часов.

«Работа с Генпрокуратурой уже позволяет блокировать сайты без суда. Дальнейшее развитие позволит расширить возможности блокировки», — указали в Минцифры.

Читайте также: Мошенников в России начнут ловить в «Мошеловку»

Помимо совместной работы с Генпрокуратурой, также разрабатывает необходимые изменения в нормативных правовых актах для использования «Антифишинга» для оперативной блокировки мошеннических ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Минцифры заявило о запуске в России информационной системы, позволяющей выявить сайты, которые под видом официальных ресурсов государственных органов, компаний и соцсетей выманивают у пользователей персональные данные. По данным ведомства, система выявляет такие ресурсы автоматически.