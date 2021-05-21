Москва, , 08:21 — REGNUM В России нашли ещё один способ борьбы с мошенниками. Сообщить о совершённом кибермошенничестве, с которым они столкнулись, граждане смогут, оставив заявление на специальной платформе «Мошеловка». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на организаторов платформы.

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Презентация ресурса для выявления для выявления мошенников и борьбы с ними пройдёт 21 мая на Российском интернет-форуме (РИФ-2021). Так, на портале жертвам злоумышленников предлагается не только сообщить, воспользовавшись специальной формой, о противоправных действиях тех, кто охотится за деньгами на счетах граждан. Но им также будет предложен алгоритм действий в подобных ситуациях и вся необходимая информация о преступных схемах.

В ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтёры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать агрегированные данные в Центробанк и правоохранительные органы.

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Как пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, в основе платформы лежат принципы «одного окна» и взаимопомощи. По её словам, ресурс нацелен на то, чтобы привить гражданам привычку сообщать в полицию о каждом преступлении, что увеличит шансы на разоблачение преступных групп.

Добавим, что, согласно данным ФинЦЕРТа ЦБ, в 2020 году количество мошеннических операций со счетами увеличилось на 34% по сравнению с 2019 годом, а по сумме рост составил 52,2% — до 9,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД РФ, за первые три месяца 2021 годав IT-сфере было совершено на 33,7% больше преступлений, чем год назад. В том числе с использованием сети интернет — на 51,6%, при помощи средств мобильной связи — на 31,6%.