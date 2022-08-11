Токио, 11 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Государственный долг Японии составил 1,255 квадрлн иен (около $9,298 трлн) в конце июня. В пересчёте на душу населения это рекордные 10 млн иен (около $74 тыс.), сообщает японский минфин.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Госдолг Японии состоит из государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований. В последние годы госдолг вырос в связи с пандемией коронавирусной инфекции — в медицине и социальной сфере потребовались дополнительные расходы.

В 2003 году госдолг на душу населения был примерно вдвое меньше. По сравнению с размерами ВВП госдолг почти вдвое больше. Он увеличивается в основном из-за того, что на социальные нужды требуется больше бюджетных средств — население Японии стареет.

Так, по данным правительства страны, к 1 января 2022 года доля жителей старше 65 лет выросла до 29%. Доля людей в активном возрасте составляет чуть менее 59% населения.

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