Москва, 1 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Япония десятилетиями боролась с дефляцией, а теперь индекс оптовых цен в стране растет примерно на 10% в год, чего не было более 40 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Базовая инфляция превысила целевой уровень инфляции в 2%, установленный BOJ, составив 2,2% в июне.

Если ранее в основе повышенных темпов инфляции были нарушения цепочек поставок в связи с пандемией и резкий рост цен на продукты питания и энергоносители из-за российско-украинского кризиса, то затем инфляция стала усиливаться и за счет ослабления курса йены к доллару до минимума за 20 лет из-за различий в монетарных курсах (Банк Японии почти единственный, кто сейчас сохраняет ультрамягкую денежно-кредитную политику).

В целом, инфляция в мире складывается значительно выше прогнозов и держится дольше, чем ожидалось. Она распространяется на все более широкий круг товаров и услуг.

Это заставляет мировые центробанки спешить с повышением процентных ставок, что, в свою очередь, грозит существенно затормозить рост мировой экономики.

Возросли опасения глобальной рецессии. Это постепенно охлаждает мировые цены на сырье (однако исключением остаются цены на энергоресурсы, где наиболее сказывается влияние санкций в отношении России и ответных мер — так, газ в Европе торгуется вблизи максимумов с марта из-за резкого сокращения поставок из России). Мир стоит перед высокими инфляционными рисками и растущими рисками развития рецессии», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным японского научно-исследовательского центра Teikoku Databank, цены на более две тысячи продуктов могут вырасти в августе в Японии.

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