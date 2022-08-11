Москва, 11 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В России за январь–июнь 2022 года с помощью Системы быстрых платежей (СБП) граждане провели более 1 миллиарда операций на 5,4 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2021 год, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Платежи через телефон

В II квартале 2022 года граждане провели через СБП операций на 3 трлн рублей. Это в три раза превышает показатели аналогичного периода 2021 года. В среднем один пользователь совершил порядка 13 операций в СБП.

Количество и сумма совершенных в СБП покупок товаров и услуг в II квартале увеличились по сравнению с I кварталом в четыре и в два раза соответственно. Число предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП увеличилось почти в 1,5 раза — до 362 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, к Системе быстрых платежей (СБП) подключено 211 российских банков.

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