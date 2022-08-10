Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 10 августа, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,51%, до 60,45 рубля. Евро растет на 0,33%, торгуясь по 61,84 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс»

Деньги Захар Степанов © ИА REGNUM

«Несмотря на сохранение высокого уровня профицита внешнеторгового баланса России рубль продолжает медленно сдавать позиции.

До очередного налогового периода еще далеко, сезон отпусков в разгаре, так что спрос на валюту несколько превышает предложение.

Также давит на рубль возобновление снижения на рынке нефти — информация о прекращении поставок нефти через территорию Украины была быстро нивелирована инициативой европейских потребителей по оплате транзита, и теперь спекулянты вынужденно закрывают позиции.

Впрочем, дальнейшего ослабления российской валюты не ожидается — макроэкономические факторы продолжат поддерживать рубль и ещё в этом месяце котировки могут вернуться в зону ниже 60 рублей за доллар», — полагает эксперт.

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