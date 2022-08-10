Москва, , 22:46 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 8 августа замедлилась до 15,01% в годовом выражении с 15,30% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю со 2 по 8 августа снизились в среднем на 0,08%, а инфляция с начала года замедлилась до 10,87%. При этом недельная дефляция в России фиксируется уже пятую подряд.

В Минэкономразвития отмечают, что в секторе продовольственных товаров за последнюю неделю цены снизились на 0,32%. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до 3,34% с 3,89% неделей ранее. Продолжил дешеветь ряд других продуктов питания, в том числе мясопродукты, молоко и молочная продукция, яйца, масло подсолнечное.

В сегменте непродовольственных товаров возобновился рост цен — они выросли в среднем на 0,07% после нулевой динамики на предыдущей неделе. Это произошло главным образом за счет увеличения темпов роста цен на средства связи, телерадиотовары и легковые автомобили. Вместе с тем продолжили снижаться цены на строительные материалы, электротовары и другие бытовые приборы, а также медикаменты.

В секторе регулируемых и туристических услуг рост цен замедлился до 0,08% с 0,18% неделей ранее при заметном снижении темпов роста цен на авиаперелёты.

Читайте ранее в этом сюжете: Снижение цен в России продолжилось в первую неделю августа