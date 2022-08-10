Москва, 10 августа, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за неделю со 2 по 8 августа снизились в среднем на 0,08%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Департамент экономического развития Костромской области В магазине

За период сначала августа потребительские цены, по оценке ведомства, снизились на 0,10%, а инфляция с начала текущего года замедлилась до 10,87%

Согласно данным Росстата, за неделю в среднем по стране снизились цены на подсолнечное масло — на 0,9%, гречневую крупу и пшено — на 0,8%, куриные яйца – на 0,5%, макаронные изделия – на 0,4%, мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы, стерилизованное молоко, сметану, пшеничную муку, рис и шоколадные конфеты – на 0,3%, сосиски и сардельки, водку – на 0,2%, вареные колбасы, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, вермишель и соль – на 0,1%.

Одновременно с этим сахар-песок подорожал на 0,8%, баранина — на 0,7%, свинина, сливочное масло, маргарин и творог — на 0,2%, сычужные сыры, хлеб и печенье – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,3%. В том числе свекла стала дешевле на 7,6%, морковь — на 7,3%, огурцы — на 6,5%, белокочанная капуста – на 6%, картофель – на 4,6%, бананы – на 4,1%, помидоры – на 2,8%, репчатый лук — на 1,1%, яблоки – 0,7%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 0,4%, туалетное мыло — на 0,3%, пеленки для новорожденных, зубные щетки — на 0,2%, женские гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.

Отметим, что недельная дефляция в России фиксируется Росстатом уже пятую неделю подряд. Так, в предыдущую неделю потребительские цены снизились в среднем на 0,14%, за неделю до этого — на 0,08%, ещё неделей ранее — на 0,17%.