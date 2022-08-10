Рига, , 21:33 — REGNUM С 10 августа в Евросоюзе начал действовать запрет на импорт или транзитные перевозки российского угля в рамках пятого пакета санкций, это решение означает серьезные изменения в работе портов Латвии.

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Об этом сообщил местный портал bb. lv, отметив, что в январе-мае 2022 года в Рижском порту было перевалено 1,9 млн тонн угля, что в 11,2 раза больше, чем годом ранее (175 900 тонн). За пять месяцев уголь составил 20,8% общего грузооборота крупнейшего порта Латвии. Теперь об этом достижении можно забыть, подчеркивает издание.

Порты Латвии окончательно потеряли российский уголь, констатирует издание, отмечая, что речь идет о сотнях миллионов евро.

По оценке Еврокомиссии, введенное эмбарго затронет 25% всего российского угольного экспорта на сумму 8 млрд евро в год. После введения эмбарго крупнейшими покупателями российского угля стали Индия (в июле 2022 года Россия экспортировала в Индию 2,06 млн т угля и переместилась с шестого на третье место среди крупнейших поставщиков в стране) и Турция.