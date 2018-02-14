Антироссийские санкции Запада усугубили энергетический кризис и инфляцию. В США и в Европе признают, что мир переживает «первый глобальный энергетический кризис».

Ситуация с логистическими цепочками и поставками энергоносителей начала усугубляться еще до начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Однако антироссийские санкции привели к тому, что резко сократились поставки газа из России в Европу. Это повлекло за собой повышение цен на энергоносители на мировом рынке.

В Европе готовятся к суровой зиме из-за отказа от поставок российского газа. Власти призывают граждан экономить электроэнергию.

Все эти факторы приводят к росту показателей инфляции как в Европе, так и в России. В России инфляция с начала 2022 года составила 11,40%, а в годовом исчислении — 15,90%.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне 2022 года ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее.

Что касается других санкций, то в МИД РФ полагают, что страны ЕС могут перестать выдавать шенгенские визы гражданам России.

Подробности о том, как Россия противостоит глобальной инфляции и санкциям, как мир встречает глобальный энергетический кризис, читайте в трансляции ИА REGNUM.