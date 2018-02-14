26 Июля
 
11:04

Захарова заявила о провале «крестового похода» Запада на Россию

«Крестовый поход» Запада на Россию завершился провалом и позором, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире проекта «Соловьёв Live».

10:59

В Латвии жители всё чаще экономят на покупках, выбирая дешёвые товары, сообщает 26 июля телеграм-канал прибалтийского издания Baltnews.

Читайте подробнее: Жители Латвии начали экономить за счёт «обдуманных» покупок

10:59

Британии не стоит открыто вмешиваться в конфликт вокруг Украины и отправлять свои флотилии в Чёрное море для сопровождения украинского зерна. Об этом во время дебатов с бывшим министром финансов Соединённого Королевства Риши Сунаком заявила министр иностранных дел королевства Лиз Трасс.

Подробности в материале: Глава МИД Британии предостерегла от ошибок в отношениях с Китаем

10:58

Россия сожалеет, что руководство Израиля заняло необъективную позицию по событиям на Украине. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Об этом: МИД РФ: Москва сожалеет о необъективной позиции Израиля по Украине

10:58

Россия выполнит условия соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Об этом 26 июля заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN International.

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10:58

Строить какие-либо прогнозы на дальнейший процесс доставки турбин для «Северного потока — 1» и их ремонта сложно ввиду обширной санкционной политики и ее толковании западными коллегами в своих интересах, об этом заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин («Единая Россия»).

Подробности в материале: В Госдуме увидели в доставке турбины для «СП» трещину в политике Запада

10:57

Соединенные Штаты опозорились на весь мир с объявленным «крестовым походом» против России. Об этом 26 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подробности в материале: Захарова: США опозорились на весь мир «крестовым походом» против России