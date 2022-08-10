Рига, , 21:32 — REGNUM Во втором квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года объемы выпуска строительной продукции уменьшились на 14%. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии.

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При этом спад в строительстве инженерных объектов составил 17%, в специализированном строительстве — 16%, в строительстве зданий — 10%.

Подчеркивается, что на уменьшение объемов строительства повлияли резкий рост затрат, что уменьшило спрос на услуги строительства и привело к расторжению договоров, их пересмотру, индексации смет, продлению и переносу сроков строительства.

За первые два квартала 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года объемы выпуска строительной продукции в сравнительных ценах уменьшились на 11,7%. В строительстве инженерных объектов объемы сократились на 16,5%, в специализированном строительстве — на 12,2%, в строительстве зданий — на 8,5%.

Во втором квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом объемы выпуска строительной продукции сократились на 5,7%. Объемы строительства инженерных объектов уменьшились на 7,4%, строительства зданий — на 1,6%, специализированного строительства — на 4,2%.