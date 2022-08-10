Бишкек, 10 августа, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Официально безработными в Киргизии числится 2,9% работоспособного населения. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Таким образом, республика занимает второе место по уровню безработицы среди стран-членов Евразийского экономического союза.

Читайте также: Большинство молодых граждан Киргизии станут трудовыми мигрантами

Наиболее высоким этот показатель оказался в Армении — 4,2%. В Казахстане уровень безработицы составляет 2,2%, в России — 0,9%, а в Белоруссии — лишь 0,2%.

Всего же в странах-участницах Евразийского альянса насчитывается чуть больше 1 млн 26 тысяч официальных безработных. При этом их количество за последний год сократилось на 34% или почти на 529 тысяч человек.

Читайте также: На заработки в Россию прибыло рекордное количество мигрантов из Туркестана