Москва, , 15:01 — REGNUM Во втором квартале 2022 года в Россию приехало рекордное за последние шесть лет количество трудовых мигрантов из стран Туркестанского региона — более 2 млн 750 тысяч человек, передаёт «FinExpertiza».

Киргизы

Наиболее активно в этот период ехали на заработки в Россию граждане Узбекистана — их прибыло в страну порядка 1 млн 540 тысяч человек, а также граждане Таджикистана — 952 тысячи человек решили трудоустроиться в российских городах.

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Также в Россию прибыли в поисках работы 223,4 тысячи граждан Киргизии и 34,6 тысячи граждан Казахстана.

Среди регионов, принявших наибольшее число иностранных работников, лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край.

Также в топ-10 по популярности у трудовых мигрантов оказались Иркутская область, Свердловская область, Приморский край, Амурская область и Самарская область.

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