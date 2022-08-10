Донецк, 10 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Здание детского сада повреждено в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками. Об этом сообщает 10 августа штаб территориальной обороны ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о повреждении забора детского сада №69, расположенного на улице Кирова.

«В результате обстрела ВФУ по улице Кирова в Кировском районе Донецка пострадало здание детсада № 69», — сообщается в телеграм-канале штаба.

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