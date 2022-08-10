Донецк, 10 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования снова подвергли Кировский район Донецка артиллерийскому обстрелу. Об этом 10 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что новый обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был произведён в 11:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярске были задержаны двое сторонников движения «антифа». По информации источника в правоохранительных органах, они занимались разбоем и планировали поджечь военкомат из-за своей позиции по спецоперации на Украине.