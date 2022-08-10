Москва, 10 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов расценил обстрелы Украиной Запорожской АЭС как ядерный шантаж всего человечества, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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«Обстрелы Украиной Запорожской атомной станции — это, по сути, ядерный шантаж всего человечества. Весь мир должен взбунтоваться против ядерного терроризма со стороны Украины», — отметил Зюганов.

По его убеждению, сложившаяся ситуация требует быстрых и энергичных решений

России следует утроить усилия в военно-политическом плане и удесятерить в информационно-пропагандистском, полагает лидер коммунистов.

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) призвали Российскую Федерацию незамедлительно вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).