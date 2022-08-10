Москва, 10 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Европейские страны покупают российскую нефть не только в ожидании будущего эмбарго, но прежде всего, потому что других поставщиков по доступной цене у них нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Maureen Нефтепровод

«Кроме того, европейские страны опасаются последствий введения возможного «потолка» цен на российскую нефть, на котором уже сегодня настаивают США. Если США всё-таки продавят эту идею, она будет означать полное прекращение поставок российской нефти в страны Запада.

Причём произойти такое событие может задолго до декабря 2022 года, тем более, что США пытаются ввести «потолок цен» на российскую нефть до даты вступления в силу эмбарго ЕС. Можно ожидать, что такой «картель» просуществует недолго, но Запад может лишиться нефти из России на неопределённый срок.

Заменить российскую нефть поставками из других стран тоже пока не получается. Большие объёмы, как Россия, может поставить только Саудовская Аравия. Но саудиты поставляют теперь своим клиентам нефть не дёшево: там, где есть повышенный спрос,

например, в США и азиатских странах, госкомпания Saudi Aramco повышает отпускные цены. Если Европа, пытаясь заменить российскую нефть, предъявит повышенный спрос на нефть Саудовской Аравии, для неё тоже будут повышены цены.

Интересно, что если мировая рецессия всё-таки начнётся, и цены на нефть упадут даже до $40 за баррель, то Китай и Индия резко увеличат закупки именно российской нефти.

Тем более, что Китаю это сделать проще, так как частично российская нефть поступает в КНР по трубопроводу, а Индия уже наращивает экспорт из России, заменяя им экспорт нефти из США и с Ближнего Востока.

В Европе всё понимают, и пытаются застраховаться заранее от возможного риска остаться без нефти, так как российскую нефть, как уже показала практика, заменить в тех же объёмах очень непросто», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, покупатели из стран Европы в преддверии эмбарго ЕС на российскую нефть, которое вступит в силу с начала декабря, пока наращивают покупки нефти из России.

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