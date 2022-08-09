Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Страны Южной Европы постепенно возвращаются на рынок российской нефти, поскольку до вступления запрета Европейского союза на покупку нефти из России осталось четыре месяца. Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

«Согласно данным отслеживания судов, поставки российской нефти в порты Италии и Турции выросли до многонедельного максимума, компенсировав падение поставок клиентам в Северной Европе. Поставки из России в Средиземноморский регион в целом были самыми высокими с середины июня», — указано в сообщении.

Bloomberg отмечает, что поставки сырой нефти с экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии выросли до семинедельного максимума, в то время как поставки в Турцию были самыми большими за шесть недель. Испания в свою очередь приняла первую с апреля партию сырой нефти марки Urals.

Закупка нефти в ряде европейских стран в преддверии вступления в силу санкций подчеркивает трудности, с которыми столкнется регион, если перестанет зависеть от российской нефти.

«Поставки российской нефти по морю установились на отметке в 500 000 баррелей в день, что ниже достигнутого пика после начала специальной военной операции на Украине, и практически не изменились по сравнению с тем, что было до», — пишет Bloomberg.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что итальянская компания в сфере нефтесервисного обслуживания Saipem ведет переговоры о прекращении двух контрактов, связанных с российским проектом «Арктик СПГ-2» стоимостью 21 млрд долларов.

Читайте также: Итальянская Saipem ищет пути выхода из проекта «Арктик СПГ-2»