Донецк, 10 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В результате обстрелов Кировского района Донецка киевской армией три человека получили ранения, сообщил 10 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Огонь велся из 155-миллиметровой артиллерии.

На месте работают сотрудники Следственного комитета России, сообщил также военкор.