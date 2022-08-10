Москва, 10 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Нефть попыталась развить импульс восстановления на торгах 9 августа, но попытка пробоя уровня $98 за баррель провалилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

wilhei Баррель

«В итоге Brent скатилась практически на исходные позиции. Сегодня, 10 августа, фьючерсы продолжают отступление, рискуя протестировать отметку $95.

Нефть определенно испытывает дефицит бычьих драйверов, которые могли бы вернуть цены за пределы психологического уровня $100.

На рынке превалирует осторожность, а также прослеживается тенденция продаж на росте, что говорит о постепенном угасании бычьего рынка и утрате веры в былой потенциал.

Локальное давление на Brent оказал отраслевой отчет из США. Американский институт нефти сообщил о неожиданном росте запасов сырой нефти на прошлой неделе более чем на 2 млн баррелей, тогда как ожидалось небольшое сокращение объемов.

Теперь игроки ждут официальный релиз минэнерго США, который может усилить давление на котировки, если подтвердит увеличение запасов.

Техническую картину нельзя назвать откровенно медвежьей, но понижательные риски все же превалируют, особенно учитывая, что с прошлой недели цены находятся под уровнем $100.

В случае усиления давления Brent рискует утратить прежние минимумы под отметкой $93 и направиться в зону $90 за баррель», — предполагает эксперт.

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